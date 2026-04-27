ピー・シー・エー [東証Ｐ] が4月27日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比7.2％減の24.9億円になり、27年3月期も前期比47.3％減の13.1億円に落ち込む見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比55円減の40円に大幅減配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比5.7％増の5.7億円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の12.7