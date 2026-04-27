【あの人は今こうしている】世界陸上マラソンで金メダル谷口浩美さんは年金もらい、炊事洗濯の私生活。通学路の旗振り当番も日課に大竹一重さん（俳優／54歳）◇◇◇1994年、任期中にセクシー写真集「ひとえ」（竹書房）を出版し、世の男性の注目を浴びた“ミス日本”がいた。大竹一重さんだ。大きな瞳にぽってりした唇が魅力的な美人で、翌95年から多くの東映ビデオで主演し、“Vシネマの女王”ともいわれたが、