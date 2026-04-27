東京メトロは、2026年度版「メトロ＆ぐるっとパス」を4月1日から2027年1月31日まで発売する。東京メトロ24時間券2枚と「東京・ミュージアム ぐるっとパス2026」をセットにした企画乗車券。「東京・ミュージアム ぐるっとパス2026」は、東京を中心とする美術館・博物館などの入場券・割引券がセットになったもの。価格は3,330円で、別々に購入する場合と比べると570円安く購入できる。東京メトロ定期券うりばと地下鉄博物館で7,000