記者団の取材に応じる自民党の小林政調会長（右から2人目）＝26日午後、岐阜市自民党の小林鷹之政調会長は26日、来春の統一地方選を巡り「政治的に大きなヤマ場を迎える。政策実現で国民の期待に応えなければならない。生活で感じる不安に寄り添う」と強調した。岐阜市で自民の地方議員らとの意見交換後、記者団の質問に答えた。「高市政権が掲げる大きな政策も重要だし、地域特有の課題にも丁寧に答えを出し、党の同志を全力