川崎の脇坂泰斗「ああいった攻撃をどんどんできるようにしていけば」川崎フロンターレは4月25日のJ1百年構想リーグ第12節でジェフユナイテッド市原・千葉と対戦して、2-1で勝利した。試合後、キャプテンのMF脇坂泰斗は、「まずは連勝できて良かったかなと思いますが、その上で課題はあるのでそれを潰していきながらいければいいかなと思います」と、今季初の90分間での2連勝を受け止めた。開始早々の6分、脇坂の丁寧なパスから