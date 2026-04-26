一休は、旅行予約サイト「一休.com」で、鹿児島県が実施する「南の宝箱 鹿児島 夏のかごしま宿泊割キャンペーン」対象プランの予約を受け付けている。鹿児島県内の対象宿泊施設が最大20％割引となる。割引上限は1人1泊あたり5,000円。離島の宿泊とすでに予約済みの予約は対象外となる。予約時にクーポンが自動で適用される。予算上限に達し次第終了となる。宿泊期間は5月6日から7月31日（チェックアウト）まで。対象ラベルのある宿