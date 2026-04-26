タイ・エアアジアXは、燃料の高騰に対応するため、減便を実施する。バンコク/ドンムアン〜東京/成田・大阪/関西・アルマトイ・デリー線を減便する。さらに、バンコク/ドンムアン〜上海/浦東線を4月17日から、バンコク/ドンムアン〜リヤド線を4月14日から6月30日まで運休する。需要に合わせ、戦略的な輸送能力の再調整を行い、世界情勢と燃料の高騰に対応する。5月1日から7日までの長期休暇中に十分な便数を確保する。特に人気が高