パレスチナ・ガザ地区で、20年ぶりに選挙が実施されました。これまでガザ地区を実効支配してきたイスラム組織ハマス寄りの候補者に票が集まるかが注目されます。【映像】20年ぶりの選挙の様子25日に投開票された地方選挙は、ヨルダン川西岸のほか、ガザ地区では、2年間にわたる戦闘での被害が限定的だったデイルアルバラのみが対象となりました。イスラム組織ハマスが2006年にガザ地区を実効支配して以降、選挙が実施される