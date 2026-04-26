明治安田J2･J3百年構想リーグ地域リーグラウンド第12節 相模原1(1(2PK4)0)1湘南17:03キックオフ相模原ギオンスタジアム入場者8,957人試合データリンクはこちら先発出場したアルトゥールシルバ。藤田真郷（ふじた・まさと）サッカーを中心にスポーツ全般を取材。Jリーグ、日本代表、W杯、UEFA_CL,アジア大会、夏季、冬季オリンピック、他。A.J.P.S(日本スポーツプレス協会)会員、A.I.P.S(国際スポーツプレス協会)会員。