【マクドナルド】では、4月10日より期間限定の可愛いカフェメニューを販売中。今回の「限定ドリンク」は、マックカフェ®初となるキャラクターコラボ商品となっており、数量限定のオリジナルカップで提供してもらえます。終売前に飲んでおかないともったいない、話題のコラボドリンクをご紹介！ この可愛さは反則！ 豪華すぎるキャラコラボ マックカフェで販売中の限定ドリンク「ポムポムプリンのクリ&#