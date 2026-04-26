ちょっと休憩してく？【マクドナルド】キャラコラボが可愛い♡「限定ドリンク」

【マクドナルド】では、4月10日より期間限定の可愛いカフェメニューを販売中。今回の「限定ドリンク」は、マックカフェ®初となるキャラクターコラボ商品となっており、数量限定のオリジナルカップで提供してもらえます。終売前に飲んでおかないともったいない、話題のコラボドリンクをご紹介！

この可愛さは反則！ 豪華すぎるキャラコラボ

マックカフェで販売中の限定ドリンク「ポムポムプリンのクリーミープリンフラッペ」。数量限定のオリジナルカップには、コラボフラッペを味わうポムポムプリンが描かれています。カスタード味のフラッペにカラメルソースとホイップクリームを重ねたドリンクは、見た目も味もプリンそのもの。同時発売の「ハローキティのジューシーいちごスムージー」も、見逃せない可愛さです。

ひと息つきたいときのお供に

「ホットチョコレート」は、マックカフェ バイ バリスタ店舗でのみ注文できるカフェメニューの1つ。ミルクフォームを使って作られるホットチョコレートは、ひと息つきたいときにぴったり。温かなミルクとチョコレートが体中に染み渡るような、贅沢な味わいを堪能できそうです。

【マクドナルド】で販売中の「限定ドリンク」を購入できるのは、5月中旬頃まで。ただし、キティとポムポムプリンのイラストが描かれたカップは数量限定のため、終売間際にはなくなってしまう可能性も。今だけの可愛さと美味しさは、ぜひ限定カップで味わってみて。

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※こちらの記事では@collblanccc様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる