『みんなのバイク』は、みなさまの愛車を紹介させていただくページです。編集部がイベント会場などにお邪魔して、あなたの愛車を撮影いたします。 今回の撮影会場は、4月4日（日）に三重県・志摩オートキャンプ場で開催された「SCRAMBLERTHE LAND OF JOY 2026」。ドゥカティジャパンが主催するコミュニティイベントで、人気モデル・スクランブラーシリ