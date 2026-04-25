幾田りらが自身3年ぶりのソロツアー＜幾田りら LIVE TOUR 2026 “Laugh”＞の開催を記念して、自身のYouTubeチャンネルにて過去のライブ映像を配信する＜『幾田りら LIVE TOUR 2026 “Laugh”』開催記念 LIVE SELECTION＞を実施することが決定した。本企画では4月26日(日)20:00より、2023年7月10日に開催した＜幾田りら 1st ワンマンツアー 『SKETCH』＞ at 神奈川・KT Zepp Yokohamaのライブ映像全編を配信する。2025年3月にリリ