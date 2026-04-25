幾田りらが自身3年ぶりのソロツアー＜幾田りら LIVE TOUR 2026 “Laugh”＞の開催を記念して、自身のYouTubeチャンネルにて過去のライブ映像を配信する＜『幾田りら LIVE TOUR 2026 “Laugh”』開催記念 LIVE SELECTION＞を実施することが決定した。

本企画では4月26日(日)20:00より、2023年7月10日に開催した＜幾田りら 1st ワンマンツアー 『SKETCH』＞ at 神奈川・KT Zepp Yokohamaのライブ映像全編を配信する。2025年3月にリリースされたシングルCD『百花繚乱』初回生産限定盤にも収録されている本公演は、幾田りらとして初めて開催されたツアーとなっており、本編では楽曲コラボも話題を呼んだ佐藤千亜妃、東京スカパラダイスオーケストラのホーンセクションがサプライズゲストで出演するなど、スペシャルな内容となっている。配信は一度きりでアーカイブは行なわれないとのこと。

また、ソロツアーの全グッズラインナップも明らかになった。事前に公開されていたアイテムに加えて、各会場限定のフォトキーホルダーやガチャがラインナップ。幾田りらが「stay with me」で主題歌を務めるアニメ『リラックマ』放送を記念して、幾田りらと「リラックマ」のコラボグッズも販売決定。サンエックス描き下ろしイラストを使用したアイテムやぶらさげぬいぐるみ、幾田りらの手書きイラストが入ったピックなど様々なグッズが登場している。

◾️＜幾田りら LIVE TOUR 2026 “Laugh”＞ 《国内公演》

[兵庫公演] 神戸ワールド記念ホール

2026年5月5日（火・祝）開場 17:00 / 開演 18:00

2026年5月6日（水・休）開場 15:00 / 開演 16:00 [神奈川公演] ぴあアリーナMM

2026年5月16日（土）開場 16:30 / 開演 18:00

2026年5月17日（日）開場 14:30 / 開演 16:00 ▼チケット料金

指定席 \9,500(税込) 【国内公演 チケット一般発売中】

https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=684799 《ソウル公演》

2026年 5月23日(土) 18:00 (KST)

2026年 5月24日(日) 18:00(KST)

公演場所：オリンピック公園 オリンピックホール 올림픽공원 올림픽홀

チケット価格: 全席 KRW 135,000ウォン (税込、全席指定座席 ※1/14更新)

◾️『幾田りら LIVE TOUR 2026 “Laugh”』オフィシャルグッズ情報

※ソウル公演のラインナップは、一部変更となる可能性がございます ●幾田りら×リラックマ コラボグッズ ラインナップ ※会場限定販売

・ぶらさげぬいぐるみ（リラックマ） ￥2,500(税込)

・ぶらさげぬいぐるみ（コリラックマ） ￥2,500(税込)

・ぷくぽこシール ￥800(税込)

・ピック入り缶ケース ￥2,200(税込)

・ヘアクリップセット ￥1,300(税込) ●グッズ販売レギュレーション

会場グッズ販売においては、より多くのお客様にご購入いただけるよう、以下の販売ルールを設けております。ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

※ソウル公演の詳細は、後日発表いたします。

※当日の状況により、販売時間が変更となる場合がございます。

※商品は売り切れとなる可能性があります。予めご了承ください。 ●購入点数制限

チケットをお持ちで無いお客様でも購入いただけます。

<グッズ売り場>

1会計につき各アイテム最大3点まで

※色違いは別商品とみなし、各色最大3点まで購入可能です。

<ガチャ売場>

おひとり様につき、1回のご利用は最大10回までとなります。

※11回以上をご希望の場合は、お手数ですが一度売り場を離れ、再度列の最後尾にお並びください。 ●神戸公演

販売場所：神戸ワールド記念ホール 屋外特設テント

5月5日(火)：14:00〜終演後15分程（予定）

5月6日(水)：12:00〜終演後15分程（予定） ●横浜公演

販売場所：ぴあアリーナMM 屋外特設テント

5月16日(土)：13:30〜終演後15分程（予定）

5月17日(日)：11:30〜終演後15分程（予定） ※会場内での販売はございませんのでご注意ください。