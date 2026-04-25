◇NBAプレーオフ1回戦・第3戦レイカーズ112ー108ロケッツ（2026年4月24日トヨタ・センター）レイカーズの八村塁（28）が24日（日本時間25日）、西プレーオフ（PO）1回戦・第3戦の敵地ロケッツ戦に先発出場した。アリウープダンク＆4本の3Pシュートを決めるなど22得点の大暴れ。チームは延長戦の死闘を制して1回戦突破へ王手をかけた。「本当に大きな瞬間だった」八村は試合後にレブロン・ジェームズのビッグショットに