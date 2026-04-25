スタートアップＷ杯名古屋予選で優勝したLiiの廣瀬あゆみCEO（中央）と主催者のアニス・ウッザマン氏（左）＝2026年4月23日、名古屋市の岡谷鋼機名古屋公会堂、玉川透撮影 世界最大級のスタートアップ（新興企業）によるビジネスコンテスト「スタートアップワールドカップ2026」の名古屋予選が4月23日、名古屋市昭和区の岡谷鋼機名古屋公会堂で開かれた。中部地方で初開催となった今回の予選には、独自の技術や革新的な