豊富なフレーバーのアイスクリームが揃う【サーティワン】。お出かけ先でもおうちでも気軽に楽しめるところが魅力ですが、今回は、特別な日に選びたい新作アイスケーキに注目。サーティワンの「推しフレーバー総選挙 2025」で1位を獲得、2026年4月30日まで投票を受け付けている「フレーバー総選挙 2026」でも、4月17日時点で1位につけているあの人気フレーバ&#