コレ大当たりッッッ！【サーティワン】人気フレーバーが「ケーキ」になって新登場♡

豊富なフレーバーのアイスクリームが揃う【サーティワン】。お出かけ先でもおうちでも気軽に楽しめるところが魅力ですが、今回は、特別な日に選びたい新作アイスケーキに注目。サーティワンの「推しフレーバー総選挙 2025」で1位を獲得、2026年4月30日まで投票を受け付けている「フレーバー総選挙 2026」でも、4月17日時点で1位につけているあの人気フレーバーがケーキになったもよう。見た目にも華やかで、記念日やパーティー、自分へのご褒美にもぴったり！ センスの光る手土産としても活躍してくれそうです。

人気フレーバーがケーキになった！

サーティワンのアイスケーキのためのブランド【31 PÂTISSERIE（３１ パティスリー）】から登場した、「３１ チョコレートラズベリーケーキ made from ラブポーションサーティワン」。「推しフレーバー総選挙 2025」堂々1位のフレーバー、「ラブポーションサーティワン」を使用しています。さらに公式サイトによると、「専用に開発したラズベリー香るガトーショコラを合わせました」とのことで、特別な美味しさを楽しめそう。サイズは約縦6.5 × 横15 × 高さ5.8cmで、\2,500（税込）です。

惚れ惚れする可愛さでパーティーの主役に！

ピンクとホワイトを基調にした天面に、ハート型の菓子がトッピングされ、可愛いがギュッと詰まった仕上がりのアイスケーキ。@ftn_picsレポーターHaruさんによると、「ラブポーションサーティワンのアイスが美味しいのはもちろんですが、ガトーショコラの部分も負けず劣らずの美味しさ」なのだそう。さらに、「トップに飾られたホイップクリームに合わせてカットすると綺麗に6等分できましたよ」ともコメントしています。テーブルが華やぐこと間違いなしと言えそうな可愛いケーキで、パーティーを盛り上げて！

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writer：Reco.N