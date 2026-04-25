きょう未明、千葉県我孫子市の道路で千葉県警の警察官の男が酒に酔った状態でバイクを運転したとして、現行犯逮捕されました。酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されたのは、千葉県警松戸警察署・交通課の佐々木駿容疑者（28）です。佐々木容疑者は、きょう午前1時半ごろ、我孫子市湖北台の道路で酒に酔った状態でバイクを運転した疑いがもたれています。警察によりますと、佐々木容疑者はバイクで帰宅途中に駐車中だった乗用車に衝