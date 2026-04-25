本日4月25日（土）、日本のどこかで日々行われている“小さいひそかな合戦”を見届ける番組『バカリズム＆カズレーザーニッポン！ひそかに合戦』の第3弾が放送される。番組MCは、バカリズムとカズレーザー。そしてゲストには、合戦見届人として、鈴木保奈美とホラン千秋を迎える。今回は、「5秒以内に提供する爆速うどん屋さん」を舞台に、「うどんが客の着席後5秒以内に出てくるか、出てこないか」を予想。戦いが行われるのは、