鈴木保奈美「ものすごい面白かったです！」 日本中の“ひそかな合戦”を見届ける番組第3弾

本日4月25日（土）、日本のどこかで日々行われている“小さいひそかな合戦”を見届ける番組『バカリズム＆カズレーザー ニッポン！ひそかに合戦』の第3弾が放送される。

番組MCは、バカリズムとカズレーザー。そしてゲストには、合戦見届人として、鈴木保奈美とホラン千秋を迎える。

今回は、「5秒以内に提供する爆速うどん屋さん」を舞台に、「うどんが客の着席後5秒以内に出てくるか、出てこないか」を予想。

戦いが行われるのは、山口県民が「お昼ならココ一択」と太鼓判を押すうどん店「どんどん」だ。

スタジオでも実食すると、満場一致で「美味い！」と絶賛。海外からも客が訪れる県民のソウルフードだが、この店では「お客様を5秒以上待たせない」というモットーがある。“着席する前にうどんが出来上がる”という、とんでもない提供スピードがこの店の売りなのだ。

店内のスタッフは、達人の腕前を持つ人たちばかり。レジ、茹で、盛り付け、配膳…店内を常に見渡す抜群の視野、ノールック配膳、メニュー、トッピング類をすべて暗記するなど、各精鋭の超人的なスキルによって爆速オペレーションが完成していく。

そんな「どんどん」で、今回試練が。それは、春休みの日曜日。

水も飲めないほど忙しい期間中に、開店からお昼のピークタイムまで、全うどんを5秒以内に着丼できるのか。

そしてラストには、「どんどん」の次なる戦いが示唆される!?

◆バカリズム コメント

何と戦っているんだろうっていう…（笑）。勝手に自分たちが戦いとしてやっていて、ストイックすぎるなと。あそこまで早いと、逆にプレッシャーでしょというくらい早すぎる。あと美味しいのに、早さが目立つせいで味に触れられていないですが、ホントに美味しいです！ 1回行ってみたいです！ あと、1日くらい「遅く出すデー」を作ってほしいです。この日だけは30秒くらいかかります、という日。それくらい早かったです！

◆カズレーザー コメント

勝者なき戦いですね。 敵は己！という感じで。配膳の人がすごかったですよね。気配を消して人の後ろをついていく感じとか。お客さんも全然味に触れてないの面白いですよね。もう早すぎて味に集中できていないんじゃないかなと思いますけど、すごかったです！

◆鈴木保奈美 コメント

ものすごい面白かったです！「どんどん」の皆さんがカッコよかったです！ 本当にアスリートみたいで素晴らしいなと思いました。大好きです…ああいう“アツい戦い”。山口県に行ったら絶対行きます！

◆ホラン千秋 コメント

「どんどん」さんが面白すぎて。美味しさだけではなく、いかに早く提供するかを研ぎ澄まし続けてきた方々の一生懸命な姿が興味深かったです。あと早すぎて忘れがちなんですけど、うどんがめっちゃ美味しい！ あの早さであの美味しさだったら、みんな行くよなって（笑）