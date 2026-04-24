韓国の9人組ガールズグループ・TWICEのモモさんは4月24日、自身のInstagramを更新。ボディラインが際立つ赤いドレスを着用した姿を公開しました。【写真＆動画】モモの透け感あふれるドレス姿「綺麗すぎる」モモさんは「Miu Miuによるカスタムメイドのドレス」とつづり、10枚の写真と3本の動画を投稿。透け感のある赤いドレスに身を包んだ姿です。タイトなデザインで、美しいボディラインが際立っています。大きく開いた胸元には色