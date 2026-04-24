力強く勝ち切った。これで３連勝だ。鹿島アントラーズは４月24日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第12節で柏レイソルと敵地で対戦。１−０の勝利を収めた。決勝点が生まれたのは45＋１分。濃野公人がドリブルでボックス内に進入し、託されたボールを鈴木優磨が蹴り込んだ。試合後のフラッシュインタビューに鈴木が対応。「前半は良かったんですけど、後半は相手のカオスに付き合ってしまった」という。押し込まれ