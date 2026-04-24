自家用車のドライブレコーダーの映像を、消防活動に活用するための実証実験が行われます。 【写真を見る】自家用車のドラレコ映像を消防活動に 現場の状況把握や初動に反映 愛知･豊田市とトヨタ自動車が実証実験 3000台の参加目指す トヨタ自動車などによりますと、この実験は愛知県の豊田市内で事故や火事が起きたとき、事前に登録され現場付近を走っていた自家用車のドライブレコーダーの映像を、消防