大阪6月限 日経225先物59720+580（+0.98％） TOPIX先物3715.5±0.0（±0.00％） ※取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示 日経225先物（6月限）は前日比580円高の5万9720円で取引を終了。寄り付きは5万9220円と、シカゴ日経平均先物の清算値（5万8985円）にサヤ寄せすることなく、買いが先行して始まった。直後に5万9160円まで上げ幅を縮めたが、その後はロングが優勢となり、前場中盤にかけて5万9760円まで