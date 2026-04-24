総フォロワー数約１０万人を持つ“推し活収納系”インフルエンサー・ｍｉｃｏ氏監修のライフスタイルブランド、ナカバヤシがＥＣサイト限定で販売する、「ｉｒｅｌｕ（読み：イレール）」から、新たにスリムタイプのイレールバインダー２カラー（ホワイト／ブラック）、ＰＶＣリフィル３種類、スリーブ３種類が２４日に発売された。第６弾では、「ｉｒｅｌｕバインダースリムホワイト／ブラック」２種、ＰＶＣリフィル３種