総フォロワー数約１０万人を持つ“推し活収納系”インフルエンサー・ｍｉｃｏ氏監修のライフスタイルブランド、ナカバヤシがＥＣサイト限定で販売する、「ｉｒｅｌｕ（読み：イレール）」から、新たにスリムタイプのイレールバインダー２カラー（ホワイト／ブラック）、ＰＶＣリフィル３種類、スリーブ３種類が２４日に発売された。

第６弾では、「ｉｒｅｌｕバインダー スリム ホワイト／ブラック」２種、ＰＶＣリフィル３種、「ｉｒｅｌｕ スリーブ」３種の計８種類が新たに登場した。

◆ｉｒｅｌｕバインダー スリム

背幅４２ミリのスリムボディーで、既存のイレールバインダー（背幅６０ミリ）より約２０ミリ薄くなった。複数冊を棚に並べてもスペースを圧迫せず、作品別・グッズ種類別に１冊ずつ分けて管理するのに最適なサイズ感。Ｄ型４穴金具はそのままで、既存のイレールリフィルや各社Ａ４ワイドリフィルにもそのまま対応する。ホワイト・ブラックの２カラー展開。

◆ｉｒｅｌｕＰＶＣリフィル

ＰＶＣリフィルは白台紙を採用し、リフィルを重ねても下のグッズが透けず、コレクショングッズを美しく際立たせる。柔らかいＰＶＣ素材で厚みのあるグッズも無理なく収納でき、全ポケットに蓋（フラップ）を装備することで、大切なコレクショングッズの落下を防止。

今回発売される「１ポケット」はＡ４サイズ（２１０×２９７ミリ）までの大型アクリルスタンドに対応。「１２ポケット」は５７ミリ缶バッジに最適なサイズ設計で、１枚に１２個をすっきり収納できる。「１５ポケット」は４４ミリ缶バッジに適したポケット内寸で、１枚に１５個を整理して収納可能。

◆ｉｒｅｌｕスリーブ

同時に発売される「ｉｒｅｌｕ スリーブ」シリーズには、「ＰＶＣ３ポケット用」「ＰＶＣ４ポケット用」「４４ミリ缶バッジ用」の３種類が登場。

いずれも高透明な０．０５ミリ厚のＯＰＰ素材で、グッズの色彩や細部を損なうことなく保護。テープ付きのため、テープの位置を調節することで収納するグッズの高さに合わせてぴったり封入できる。また、対応するイレールＰＶＣリフィルのポケット内寸に合わせて設計されているため、スリーブに入れたままリフィルに収納できる。

各スリーブと対応リフィル・用途は以下の通り。

・ＰＶＣ３ポケット用：「イレール ＰＶＣリフィル ３ポケット」対応。縦長アクスタなどの保護に最適。

・ＰＶＣ４ポケット用：「イレール ＰＶＣリフィル ４ポケット」対応。ポストカードサイズ以内のアクスタの保護に最適。

・４４ミリ缶バッジ用：新商品「イレール ＰＶＣリフィル １５ポケット」対応。４４ミリ缶バッジの保護に最適。

◆「ｉｒｅｌｕ」について

「ｉｒｅｌｕ」は、総フォロワー数約１０万人を持つ推し活収納系インフルエンサーｍｉｃｏ氏が監修する「あなたの宝物をいれる」をコンセプトにしたライフスタイルブランド。大切な宝物をわかりやすく収納し、見返す楽しさを提供することに特化した商品を展開している。

◆推し活収納系インフルエンサーｍｉｃｏ氏について

登録者数約７万２千人を誇る推し活応援ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ｍｉｃｏ’ｓ ｊｏｕｒｎａｌ」の運営者。２０年１１月から、シンプルな推しのいる日常をサポートするグッズ収納方法や推し活情報を発信。推し活収納の第一人者として、Ｗｅｂ、新聞、雑誌など多くのメディアに取り上げられている。ＹｏｕＴｕｂｅ以外にもＸ（旧Ｔｗｉｔｔｅｒ）、Ｉｎｓｔａｇｒａｍでも活動し、総フォロワー数は約１０万人。