香川県オリジナル品種のイチゴ「さぬき姫」 新学期など初めてがいっぱいの4月も終わりに近づいてきました。おいしいイチゴで疲れた体に元気をチャージしませんか？ 真っ赤に輝くイチゴ！イチゴの生産が盛んな香川県三木町にあるイチゴ農園「森のいちご」では県オリジナル品種のイチゴ「さぬき姫」の食べ放題が楽しめます。 （柳下遥リポート）「あまい！果汁がじゅわじゅわ出てきてすっごくジュ