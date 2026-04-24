アメリカのトランプ大統領は、来年、アメリカが議長国を務めるG20首脳会議にロシアのプーチン大統領の出席を歓迎すると述べました。【映像】トランプ氏「彼がここに来るなんて思えない」トランプ氏「もし彼が来てくれたら、きっと大いに役立つだろう」「正直なところ、彼がここに来るなんて思えないし、来るはずもない」トランプ大統領は23日記者団に対し、来年12月にフロリダ州で開催予定のG20首脳会議にプーチン大統領が出席