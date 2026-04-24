ワイモバイルオンラインストアで事務手数料が0円になるキャンペーンが始まった。期間は5月11日14時59分まで。 新規契約と他社からの乗り換え（MNP転入）による契約で、通常3850円かかる事務手数料が無料になる。ソフトバンクやLINEMOからの移行は無料の対象外。 スマートフォンの購入を伴う契約のほか、SIM／eSIMのみの契約でも事務手数料が無料になる。なお、SIM／eSIMを契約すると最大1万5000円相当の