スイミーを手掛けた絵本作家「レオ・レオーニ」のアーティストとしての足跡をたどる企画展が4月24日から高知県立美術館で始まりました。全国巡回展「レオ・レオーニと仲間たち」は4月24日から四国で初めて、県立美術館で開かれています。オランダ出身のレオ・レオーニは、日本では小学生の教科書に登場する「スイミー」を手掛けた絵本作家として有名ですが、元はデザイナーとしてイタリ