２０２４年９月から左前浅屈腱炎で休養していた、キタサンブラックの半弟シュガークン（牡５歳、栗東・清水久詞厩舎、父ドゥラメンテ）が新潟大賞典・Ｇ３（５月１６日、新潟競馬場・芝２０００メートル）で復帰することが分かった。鞍上は引き続き武豊騎手＝栗東・フリー＝が務める。清水久調教師が４月２４日、発表した。２０２４年の日本ダービー７着後は菊花賞に向かわず成長を促す方針だったが、その間に屈腱炎を発症して