24日朝、大館市や大仙市、秋田市でクマが目撃されています。目撃されているのはいずれも近くに学校や保育園などがある場所です。県のツキノワグマ等情報マップシステム・クマダスによりますと、24日午前7時42分ごろ大館市釈迦内山神台で住民がクマ1頭を目撃しています。クマの体長は約60センチとみられ、最も近い民家までは10メートルほどだということです。釈迦内地区では連日クマの目撃情報が寄せられていて、23日には通学