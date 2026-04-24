ゴルフアパレルブランド「ＰＥＡＲＬＹＧＡＴＥＳ（パーリーゲイツ）」が上田桃子との特別企画として展開中の「ＧＯＬＤＲＡＢＢＩＴ」コレクション第１弾抽選受付は、８日の開始から３０分で販売予定枚数に到達。発売日の２４日を前に、事実上の完売状態となった。上田は２３日に自身のＳＮＳを更新し「沢山のご応募ありがとうございました！！今回ゼロから生地を選び、カラーやパターンなどなど…こんなにも１つのウェ