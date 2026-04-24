付き合いながらも結婚に踏み出せないカップルが、「結婚するか」「別れるか」を決断するABEMAの恋愛番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』。4月23日放送の第8話では、結婚後の生活を巡るシビアな話し合いが展開された。【映像】専業主婦希望の彼女を完全論破した一部始終今回決断の旅に出ている3組のうちの1組が、結婚と専業主婦の生活を夢見るリノ（28）と、パートナーにも自立を求める現実主義者のナオキ（29）。「好き