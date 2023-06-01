元宝塚歌劇団星組トップスターの礼真琴が主演するミュージカル「ＢＯＯＰ！ＴｈｅＭｕｓｉｃａｌブープ！ザミュージカル」（５月２７日〜６月２１日、東京・東急シアターオーブほか）の公演ビジュアルが２３日、明らかになった。今作は１９３０年代に米国で誕生したアニメーションキャラクターのベティーブープが主人公。ベティーを演じる礼は、白黒とカラーという二つの世界を生きるキャラクターの変化を繊細かつ大