4月17日放送のライオンズナイターでは、エスコンフィールドHOKKAIDOの日本ハム―西武1回戦の試合前に、埼玉西武ライオンズの渡部聖弥選手にインタビューした模様を放送した。サードの守備で成長ができている部分、トルピード（魚雷）バットを使い続けている理由について訊いた。 ――開幕戦から3週間が経ちました。プロ2年目のシーズンで感じていることを教えてください。