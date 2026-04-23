バーガーキングの人気バーガーシリーズ「ビッグマウス」の新作として、香ばしい特製スモークベーコンソースを使用した「ベーコンダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス」と「オニオンリングダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス」の2種類が、2026年4月17日(金)から登場しました。合わせて「スモーキーフライドチキン」の新作「スモークハウス スモーキーフライドチキン」も加わったので、3種類のバーガーを食べ比べてみま