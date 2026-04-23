東京高裁（門田友昌裁判長）は２３日、破産手続き中のみんなでつくる党の破産管財人が「おおつあやか後援会」（大津綾香代表）に２０００万円の返還を求めた控訴審で、大津氏側の控訴を棄却し、支払いを命じた一審判決を支持した。みんつく党に対し、債権者による破産申し立てが行われた２０２４年１月に大津氏は自身が代表を務めるおおつあやか後援会に党から２０００万円を寄付していた。同年３月に破産手続き開始が決定され