All About ニュース編集部では、2026年4月7日、全国10〜60代の男女250人を対象に、自動車に関するアンケートを実施しました。その中から、「高級感があると思うレクサスの車」ランキングの結果をご紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：LX／73票2位にランクインしたのは、レクサスSUVの頂点に立つ「LX」です。どんな険しい道でも走破できるタフな性能を持ちながら、車内は最上の快適さと豪華さを提供。圧倒的なサ