「高級感がある」と思うレクサスの車ランキング！ 2位「LX」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年4月7日、全国10〜60代の男女250人を対象に、自動車に関するアンケートを実施しました。その中から、「高級感があると思うレクサスの車」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「めちゃくちゃかっこいいから」（20代女性／大阪府）、「レクサスというだけで高級感がすでにありますが、加えて豪華な内装を兼ね備えている点も魅力の一つであると思います」（30代女性／埼玉県）、「圧倒的にLX。個人的に好きなのもあるし、シンプルに誰がどう見ても高級感しかない。ていうか実際高級」（20代男性／愛知県）といったコメントがありました。
回答者からは「内装の仕上がりが非常に高いレベルにあると感じます。全体的に上品で落ち着いた雰囲気があり、まさに高級車という印象です」（40代男性／北海道）、「レクサスは全て高級なイメージだが、その中でもずば抜けている」（30代女性／新潟県）、「上質で静かな走りのイメージに高級感を感じるからです。派手すぎないのに存在感があり、大人の余裕を感じさせるところにも魅力を感じます」（30代女性／茨城県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
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2位：LX／73票2位にランクインしたのは、レクサスSUVの頂点に立つ「LX」です。どんな険しい道でも走破できるタフな性能を持ちながら、車内は最上の快適さと豪華さを提供。圧倒的なサイズ感と存在感、そして細部にまでこだわった匠の技を感じさせるインテリアが、本格SUVとしての真の高級感を体現しています。
1位：LS／85票見事1位に輝いたのは、レクサスのフラッグシップセダン「LS」でした。ブランドを象徴する一台として、圧倒的な静粛性と滑らかな乗り心地を追求。最新の先進安全技術とともに、日本の伝統工芸を彷彿とさせるドアトリムなど、唯一無二のラグジュアリー空間が、回答者から絶大な信頼を集める結果となりました。
回答者からは「内装の仕上がりが非常に高いレベルにあると感じます。全体的に上品で落ち着いた雰囲気があり、まさに高級車という印象です」（40代男性／北海道）、「レクサスは全て高級なイメージだが、その中でもずば抜けている」（30代女性／新潟県）、「上質で静かな走りのイメージに高級感を感じるからです。派手すぎないのに存在感があり、大人の余裕を感じさせるところにも魅力を感じます」（30代女性／茨城県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
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(文:坂上 恵)