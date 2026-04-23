Mrs. GREEN APPLE大森元貴（Vo／Gt）が27日、新曲「催し」を配信リリースする。それを記念して開催するオンラインリスニングパーティの詳細が23日、発表された。【画像】大森元貴の新曲「催し」リスニングパーティ、各ビジュアルオンラインリリースパーティーは、AWA、Stationhead、Spotifyで開催される。AWAでは28日午後9時から、無料で誰でも参加できるオンライン空間「AWAラウンジ」でリスニングパーティーを開催。チャッ