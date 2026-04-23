ミセス大森元貴ソロ、新曲「催し」リスニングパーティの詳細発表
Mrs. GREEN APPLE大森元貴（Vo／Gt）が27日、新曲「催し」を配信リリースする。それを記念して開催するオンラインリスニングパーティの詳細が23日、発表された。
【画像】大森元貴の新曲「催し」リスニングパーティ、各ビジュアル
オンラインリリースパーティーは、AWA、Stationhead、Spotifyで開催される。
AWAでは28日午後9時から、無料で誰でも参加できるオンライン空間「AWAラウンジ」でリスニングパーティーを開催。チャットでのリスナー同士の交流を楽しむことができる。
Stationheadでは28日から5月3日までの期間、毎日午後10時ごろより開催する。
さらにSpotifyでは27日午後7時から、大森元貴が参加するリスニングパーティーを開催。「催し」を大森とともにリスニングして、トークが聴けたり、パーティーのチャットにも参加することができる。
同曲は、日本テレビ系『news zero』（月〜木 後11：00／金曜 後11：30）のテーマソングとして大森が書き下ろした。ソロとしてリリースしてきたどの楽曲とも風合いが異なり、ロックながらもアカデミックで、ソロならではの自由奔放さが際立つ楽曲となっている。
なお、この「催し」のリリースを記念したオンラインリリースパーティーを、各種ストリーミングサービスで開催することも併せて発表された。開催日時・参加方法などの詳細は今後発表される。
■大森元貴 特集リスニングパーティー on AWAラウンジ
開催日時：2026年4月28日（火） 21：00〜
無料で誰でも参加できるオンライン空間「AWAラウンジ」で、大森元貴特集のリスニングパーティーを開催。最新曲「催し」のほか、今までの大森元貴の楽曲もオンエアする。AWAラウンジは、だれでも無料で参加することができ、AWAアプリを事前にダウンロードしていれば、チャットでのリスナー同士の交流をより楽しめる。
※開催中のアーティスト本人のコメント・ボイス参加の予定はなし。
■Stationheadリスニングパーティー
開催日時：2026年4月28日（火）〜5月3日（日）の期間、毎日22：00頃よりスタート
ラジオ放送プラットフォームアプリ「Stationhead」にて、Mrs. GREEN APPLEのオフィシャルアカウントを開設。4月28日（火）〜5月3日（日）の期間中Stationheadで大森元貴のリスニングパーティーを開催する。
※開催期間中のアーティスト本人のコメント・ボイス参加の予定はなし。
※Apple Music有料会員およびSpotify Premium会員限定で参加可能。
※Android端末ではSpotify Premiumに登録した人のみが参加可能。
■「催し」配信リリース記念 Spotify公式リスニングパーティー
開催日時：4月27日（月）19：00〜
「催し」の配信リリースを記念して、大森元貴参加のSpotify公式リスニングパーティーを開催することが決定。リアルタイムでパーティーのチャットに参加したり、【#Spotify_大森元貴】でのSNS投稿企画も実施する。
※Spotify Premiumユーザーの方のみが参加可能。
※リスニングパーティーはリアルタイムのみでの配信となり、アーカイブ配信はなし。
※参加メンバーは予告なく変更になる可能性があり。
※リスニングパーティー対象国の方のみ参加可能。
※参加タイミングで「このパーティーは満員です」と表示されても、リスニングパーティーには参加できる。「Spotifyで聴く」 を押して参加する。このメッセージが表示された人は、リスニングパーティーには参加できるが、チャット機能は利用できない。
【画像】大森元貴の新曲「催し」リスニングパーティ、各ビジュアル
オンラインリリースパーティーは、AWA、Stationhead、Spotifyで開催される。
AWAでは28日午後9時から、無料で誰でも参加できるオンライン空間「AWAラウンジ」でリスニングパーティーを開催。チャットでのリスナー同士の交流を楽しむことができる。
さらにSpotifyでは27日午後7時から、大森元貴が参加するリスニングパーティーを開催。「催し」を大森とともにリスニングして、トークが聴けたり、パーティーのチャットにも参加することができる。
同曲は、日本テレビ系『news zero』（月〜木 後11：00／金曜 後11：30）のテーマソングとして大森が書き下ろした。ソロとしてリリースしてきたどの楽曲とも風合いが異なり、ロックながらもアカデミックで、ソロならではの自由奔放さが際立つ楽曲となっている。
なお、この「催し」のリリースを記念したオンラインリリースパーティーを、各種ストリーミングサービスで開催することも併せて発表された。開催日時・参加方法などの詳細は今後発表される。
■大森元貴 特集リスニングパーティー on AWAラウンジ
開催日時：2026年4月28日（火） 21：00〜
無料で誰でも参加できるオンライン空間「AWAラウンジ」で、大森元貴特集のリスニングパーティーを開催。最新曲「催し」のほか、今までの大森元貴の楽曲もオンエアする。AWAラウンジは、だれでも無料で参加することができ、AWAアプリを事前にダウンロードしていれば、チャットでのリスナー同士の交流をより楽しめる。
※開催中のアーティスト本人のコメント・ボイス参加の予定はなし。
■Stationheadリスニングパーティー
開催日時：2026年4月28日（火）〜5月3日（日）の期間、毎日22：00頃よりスタート
ラジオ放送プラットフォームアプリ「Stationhead」にて、Mrs. GREEN APPLEのオフィシャルアカウントを開設。4月28日（火）〜5月3日（日）の期間中Stationheadで大森元貴のリスニングパーティーを開催する。
※開催期間中のアーティスト本人のコメント・ボイス参加の予定はなし。
※Apple Music有料会員およびSpotify Premium会員限定で参加可能。
※Android端末ではSpotify Premiumに登録した人のみが参加可能。
■「催し」配信リリース記念 Spotify公式リスニングパーティー
開催日時：4月27日（月）19：00〜
「催し」の配信リリースを記念して、大森元貴参加のSpotify公式リスニングパーティーを開催することが決定。リアルタイムでパーティーのチャットに参加したり、【#Spotify_大森元貴】でのSNS投稿企画も実施する。
※Spotify Premiumユーザーの方のみが参加可能。
※リスニングパーティーはリアルタイムのみでの配信となり、アーカイブ配信はなし。
※参加メンバーは予告なく変更になる可能性があり。
※リスニングパーティー対象国の方のみ参加可能。
※参加タイミングで「このパーティーは満員です」と表示されても、リスニングパーティーには参加できる。「Spotifyで聴く」 を押して参加する。このメッセージが表示された人は、リスニングパーティーには参加できるが、チャット機能は利用できない。