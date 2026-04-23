２３日午前の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）が一時、取引時間中として初めて６万円を突破した。米国とイランの戦闘終結やＡＩ（人工知能）向けの需要増への期待から半導体関連銘柄が値上がりし、相場を先導している。その後は利益確定目的の売りも広がり、午前の終値は前日終値比６３３円７５銭安の５万８９５２円１１銭だった。前日の米国株式市場で、米国とイランの停戦延長が好感され、主要な株価指数がそろって