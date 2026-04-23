茨城県の小学校と中学校で、給食の牛乳を飲んだ児童、生徒のうち12人が下痢などの症状を訴えていたことがわかりました。茨城県教育委員会によりますと、今月20日、土浦市の小学校で給食の牛乳を飲んだ児童から「いつもと味が違う」との相談がありました。その後、児童に下痢や腹痛の症状が出たため、土浦市が同じ牛乳が提供された学校を調べたところ、市内の小学校と中学校の合わせて24校で12人が体調不良を訴えたとのことです。い