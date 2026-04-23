俳優の志田未来が、きょう23日放送の『FRUITS ZIPPERのNEW KAWAIIってしてよ？』（毎週木曜深夜1：27※一部地域を除く）に出演する。前回に続いて、FRUITS ZIPPERの熱烈なファンである志田をゲストに迎え、メンバーが“演技企画”に挑戦する。【写真】まさかの制服姿！演技の才能が開花したメンバー今回は「NEW KAWAII早泣き女王選手権！」と題し、FRUITS ZIPPERのメンバーが泣きの演技に挑戦。さまざまな感動シチュエーシ