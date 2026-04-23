志田未来、FRUITS ZIPPERの泣き演技を絶賛 「空気ががらっと変わった」メンバーとは
俳優の志田未来が、きょう23日放送の『FRUITS ZIPPERのNEW KAWAIIってしてよ？』（毎週木曜 深夜1：27 ※一部地域を除く）に出演する。前回に続いて、FRUITS ZIPPERの熱烈なファンである志田をゲストに迎え、メンバーが“演技企画”に挑戦する。
【写真】まさかの制服姿！演技の才能が開花したメンバー
今回は「NEW KAWAII早泣き女王選手権！」と題し、FRUITS ZIPPERのメンバーが泣きの演技に挑戦。さまざまな感動シチュエーションに入り込み、制限時間内に誰がいちばん早く涙を流せるのかを競い合う。
演技の経験が浅いメンバーも多い…ということで、助っ人としてロングコートダディの2人が登場。しかし、感動するシチュエーションを演出して早泣きをサポートするはずが、FRUITS ZIPPERのファンでもある兎が今回もニヤニヤ全開で雰囲気を壊す事態に。兎のニヤニヤがあふれた前回出演時の放送を見ていた志田からは「ヘラヘラしてるな〜」と言われ、FRUITS ZIPPERのファン同士である兎と志田がバチバチに対立するまさかの構図が生まれる。
早泣きに挑む感動シチュエーションは3つ。まずは“結婚式前夜の手紙”というシチュエーションに仲川瑠夏と月足天音がそれぞれ挑戦。結婚式を翌日に控えた挑戦者に家族が手紙を読む…という感動的な場面で早泣きに挑むが、挑戦していない真中まながまたしてももらい泣きしてしまう不測の事態に。
2つ目の感動シチュエーションは、“野球部の引退”。マネージャー役となり、最後の夏を終えた野球部のエースをなぐさめる演技で、松本かれんと真中まなが早泣きに挑戦する。しかし、野球部のエース役を務める兎を前にまさかの大爆笑してしまう。
3つ目は“最後のホームルーム”という感動シチュエーションに、早瀬ノエルと櫻井優衣が生徒役にふんして挑戦することに。担任の先生役を志田が務めるという豪華な配役で、櫻井も「うれしい！」と前のめり。演技経験のある櫻井にはロングコートダディの妨害が入るも、まるでドラマのクライマックスのようなしみじみとした雰囲気で櫻井の演技の才能が開花。志田も「スタートした瞬間に空気ががらっと変わった」と、櫻井の泣きの演技を大絶賛した。
【写真】まさかの制服姿！演技の才能が開花したメンバー
今回は「NEW KAWAII早泣き女王選手権！」と題し、FRUITS ZIPPERのメンバーが泣きの演技に挑戦。さまざまな感動シチュエーションに入り込み、制限時間内に誰がいちばん早く涙を流せるのかを競い合う。
早泣きに挑む感動シチュエーションは3つ。まずは“結婚式前夜の手紙”というシチュエーションに仲川瑠夏と月足天音がそれぞれ挑戦。結婚式を翌日に控えた挑戦者に家族が手紙を読む…という感動的な場面で早泣きに挑むが、挑戦していない真中まながまたしてももらい泣きしてしまう不測の事態に。
2つ目の感動シチュエーションは、“野球部の引退”。マネージャー役となり、最後の夏を終えた野球部のエースをなぐさめる演技で、松本かれんと真中まなが早泣きに挑戦する。しかし、野球部のエース役を務める兎を前にまさかの大爆笑してしまう。
3つ目は“最後のホームルーム”という感動シチュエーションに、早瀬ノエルと櫻井優衣が生徒役にふんして挑戦することに。担任の先生役を志田が務めるという豪華な配役で、櫻井も「うれしい！」と前のめり。演技経験のある櫻井にはロングコートダディの妨害が入るも、まるでドラマのクライマックスのようなしみじみとした雰囲気で櫻井の演技の才能が開花。志田も「スタートした瞬間に空気ががらっと変わった」と、櫻井の泣きの演技を大絶賛した。