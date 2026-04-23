「どんなに小さいことで捕まえる」警察署の建物の階段から降りてきた男──。カメラを構える報道陣に気がつくと、訝しげな表情で付き添いの警察官に何やら話しかける。そして、再び前を向き、しっかりと報道陣を見据えたのだった。４月16日、警視庁練馬署に暴行容疑で逮捕されたのは、住吉会幸平一家傘下の「與那嶺組」組長の與那嶺政年こと、与那嶺政年容疑者（50）である。17日朝、検察庁に送検された。「与那嶺容疑者は、昨年、