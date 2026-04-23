長崎・ハウステンボスで4月24日に開業する新エリア「迎撃要塞都市 ハウステンボス」に先駆け、22日夜、「シャワー・オブ・ライツ: HARMONICS WITH EVANGELION」が初披露された。この日は、一夜限りの特別ナイトショーとして、『エヴァンゲリオン』の世界観を光・音楽・花火で表現した演出を背景に、歌手・高橋洋子が「魂のルフラン」と「残酷な天使のテーゼ」を生歌唱し、会場は大きな盛り上がりを見せた。【動画】一夜限りの特