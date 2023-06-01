名古屋競輪場のG3「アジア・アジアパラ大会協賛競輪」が初日を迎える。注目は12Rだ。4分戦。3車の木村皆が力強い仕掛けで最終的に主導権を奪い、山岸との茨城ワンツーを目指す。ダッシュ鋭い中釜が好機ショットで首位に肉薄。坂口が食らいついてコース探し。西田もタイミング良く駆ければ首位まで。＜1＞永沢剛昨年は3回手術したし、脚も落ちている。今回は昨年落車していないフレームで。名古屋は冬季移動です。嵯峨君へ